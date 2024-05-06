تقديم اختبارات نهاية العام الدراسي في مدارس مكة لهذا السبب

أعلنت وزارة التعليم عن تقديم موعد اختبارات نهاية العام الدراسي الثالث 1445هـ – 2024م، لجميع مدارس مكة المكرمة، وذلك استثنائياً بسبب موسم الحج.

ووفقًا للقرار الجديد، تبدأ الاختبارات التحريرية يوم الثلاثاء 18 ذي القعدة 1445هـ وتنتهي يوم الخميس 22 ذي القعدة 1445هـ لجميع الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي.

ويُستثنى الصف الثالث الابتدائي، حيث تبدأ الاختبارات التحريرية يوم الاثنين 19 ذي القعدة 1445هـ وتنتهي يوم الخميس 22 ذي القعدة 1445هـ.

وتبدأ الاختبارات الشفوية عن بعد لجميع المراحل من يوم الأحد 25 ذي القعدة 1445هـ إلى يوم الخميس 4 ذي الحجة 1445هـ، وتتم عن طريق منصة مدرستي.

ويمتد دوام جميع العاملين في المدارس حتى يوم الخميس 4 ذي الحجة 1445هـ، ويتم خلال هذه الفترة معالجة الفاقد التعليمي.

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