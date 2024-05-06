تعليم مكة: الدراسة عن بُعد حتى نهاية العام.. وتقديم موعد الاختبارات

#عاجل

•تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثالث التحريرية لمدارس #تعليم_مكة خلال الفترة من 1445/11/18هـ إلى 1445/11/22هـ (حضوريًا) ضمن اليوم الدراسي



•يستكمل العام الدراسي حتى تاريخ 1445/12/4هـ بالتحويل إلى نموذج التعليم (عن بعد)؛ ويتم خلال هذه الفترة تنفيذ الاختبارات الشفوية… pic.twitter.com/PNmagL7jxW