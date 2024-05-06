شكرا لقرائتكم خبر عن بأكثر من 2.8 مليار ريال.. أمير منطقة الرياض يدشن 30 مشروعًا تنمويًا للطرق والان نبدء بالتفاصيل



جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر الحكم اليوم، معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وعددًا من قيادات الوزارة.

ورفع سمو أمير منطقة الرياض الشكر للقيادة الرشيدة على اهتمامها بقطاع النقل والخدمات اللوجستية لخدمة الوطن والمواطن، مقدمًا شكره لمعالي وزير النقل ومنسوبي الوزارة على ما يبذلونه من جهود في سبيل رفع كفاءة الخدمات المقدمة في منظومة النقل والخدمات اللوجستية. تعزيز التجارة والاقتصاد والسياحة وأعرب عن تطلعه في أن تسهم هذه المشروعات في تعزيز الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية وجميع القطاعات بالمنطقة. واطلع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز على المشروعات المدشّنة، وتتضمن مشروع ازدواج طريق الرياض / الرين / بيشة، بطول 560 كم، وبتكلفة مليار ريال، ومشروع استكمال ازدواج المحول الشرقي لربط محافظة الخرج بطريق الدمام السريع، بطول 102 كم، وبتكلفة 602 مليون ريال، ومشروع تنفيذ المداخل والمخارج المؤدية إلى كلية الملك سعود بالحرس الوطني، بطول 20 كم، وبتكلفة 274 مليون ريال، ومشروع استكمال ازدواج طريق الرياض/ خريص/ الأحساء، بطول 68 كم، وبتكلفة 105 ملايين ريال.

عقب ذلك ألقى المهندس الجاسر، كلمة ثمن فيها تدشين سموه لمشروعات قطاع الطرق والنقل في منطقة الرياض، منوها بما تجده منظومة النقل من دعم ومتابعة من سمو أمير منطقة الرياض لجميع المشروعات في المنطقة. عقب ذلك شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا لأبرز منجزات المنظومة في المنطقة.

ثم استمع لشرح من وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية المساعد لتطوير القطاع المهندس سيف بن سعد الفقار حول الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كما شاهد عرضًا مرئيًا حول إنجازات ومشاريع الطيران قدمه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج. إنجازات قطاع النقل تلا ذلك عرض مرئي حول إنجازات ومشاريع قطاع النقل العام، قدمه معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح، ثم عرض آخر حول إنجازات ومشاريع قطاع الطرق، قدمه معالي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي. عقب ذلك شاهد سموه عرضًا مرئيًا حول إنجازات ومشاريع قطاع البريد قدمه معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي (سبل) المهندس آنف أبانمي، ثم عرضًا آخر حول إنجازات ومشاريع قطاع الخطوط الحديدية والذي قدمه الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، 30 مشروعًا تنمويًا للطرق بالمنطقة بطول 1020 كم، وبتكلفة إجمالية 2.8 مليار ريال.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر الحكم اليوم، معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وعددًا من قيادات الوزارة.ورفع سمو أمير منطقة الرياض الشكر للقيادة الرشيدة على اهتمامها بقطاع النقل والخدمات اللوجستية لخدمة الوطن والمواطن، مقدمًا شكره لمعالي وزير النقل ومنسوبي الوزارة على ما يبذلونه من جهود في سبيل رفع كفاءة الخدمات المقدمة في منظومة النقل والخدمات اللوجستية.وأعرب عن تطلعه في أن تسهم هذه المشروعات في تعزيز الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية وجميع القطاعات بالمنطقة. واطلع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز على المشروعات المدشّنة، وتتضمن مشروع ازدواج طريق الرياض / الرين / بيشة، بطول 560 كم، وبتكلفة مليار ريال، ومشروع استكمال ازدواج المحول الشرقي لربط محافظة الخرج بطريق الدمام السريع، بطول 102 كم، وبتكلفة 602 مليون ريال، ومشروع تنفيذ المداخل والمخارج المؤدية إلى كلية الملك سعود بالحرس الوطني، بطول 20 كم، وبتكلفة 274 مليون ريال، ومشروع استكمال ازدواج طريق الرياض/ خريص/ الأحساء، بطول 68 كم، وبتكلفة 105 ملايين ريال.عقب ذلك ألقى المهندس الجاسر، كلمة ثمن فيها تدشين سموه لمشروعات قطاع الطرق والنقل في منطقة الرياض، منوها بما تجده منظومة النقل من دعم ومتابعة من سمو أمير منطقة الرياض لجميع المشروعات في المنطقة. عقب ذلك شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا لأبرز منجزات المنظومة في المنطقة.ثم استمع لشرح من وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية المساعد لتطوير القطاع المهندس سيف بن سعد الفقار حول الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كما شاهد عرضًا مرئيًا حول إنجازات ومشاريع الطيران قدمه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج.تلا ذلك عرض مرئي حول إنجازات ومشاريع قطاع النقل العام، قدمه معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح، ثم عرض آخر حول إنجازات ومشاريع قطاع الطرق، قدمه معالي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي. عقب ذلك شاهد سموه عرضًا مرئيًا حول إنجازات ومشاريع قطاع البريد قدمه معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي (سبل) المهندس آنف أبانمي، ثم عرضًا آخر حول إنجازات ومشاريع قطاع الخطوط الحديدية والذي قدمه الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية (سار) الدكتور بشار المالك. وفي ختام التدشين التقطت الصور الجماعية. حضر التدشين أمين عام مجلس المنطقة علوش بن فارس السبيعي، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المكلف المهندس سلمان الضلعان.