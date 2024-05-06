شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يشارك في تمرين "الموج الأحمر - 7" لتعزيز الأمن البحري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك وزارة الداخلية ممثلة في حرس الحدود في التمرين البحري المختلط "الموج الأحمر -7" للدول المطلة على البحر الأحمر إلى جانب أفرع القوات المسلحة مُمثَّلة بالقوات البحرية والبرية والجوية، وقوات من الدول الصديقة والشقيقة من المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية اليمنية، وجمهورية جيبوتي، وذلك في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي.

ويهدف التمرين إلى تعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر، وحماية المياه الإقليمية بتطبيق فرضيات تُحاكي بيئات قتالية مختلفة، كالحرب الإلكترونية، والتصدي للهجوم بالزوارق السريعة، وحماية خطوط الملاحة البحرية، ومكافحة التهريب والقرصنة، والهجرة غير الشرعية.

