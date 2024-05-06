شكرا لقرائتكم خبر عن بالرياض والدمام.. استحداث خدمة الدخول لمراكز "VFS" دون تحديد موعد /عاجل والان نبدء بالتفاصيل

#عاجل 🔊 استحداث خدمة الدخول من دون موعد لتقدبم طلب تأشيرة للمواطنين السعوديين🇸🇦🤝🇫🇷



ابتداءً من 🗓️ 7 مايو 2024 ، سيتمكن المواطنون السعوديون من الاستفادة من خدمة الحضور إلى مراكز VFS في الرياض والدمام، من دون تحديد موعد. أهلا وسهلا بكم !



للمزيد من المعلومات⬇️… pic.twitter.com/dJ5VHQMbCa — Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) May 6, 2024

رسوم التأشيرة

الدمام - شريف احمد - أعلنت السفارة الفرنسية في المملكة، أنه ابتداءً من غدًا الموافق 7 مايو، سيتمكن المواطنون السعوديون من الاستفادة من خدمة الحضور المجاني إلى مراكز VFS في الرياض والدمام، من دون الحاجة إلى تحديد موعد.وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني، أنه سيتم توفير مئة موعد في الرياض وخمسين موعدًا في الدمام يوميًا، خلال ساعات عمل المركَزَين، وستُقدَّم الخدمة على أساس أسبقية الحضور، مع مراعاة الحصص المحدّدة يوميًا. ابتداءً من7 مايو 2024 ، سيتمكن المواطنون السعوديون من الاستفادة من خدمة الحضور إلى مراكز VFS في الرياض والدمام، من دون تحديد موعد. أهلا وسهلا بكم !للمزيد من المعلومات... This is a Twitter Status— Ludovic Pouille (@ludovic_pouille)وأكدت السفارة أنه يجب على المتقدمين تقديم طلباتهم كاملة، وتسديد رسوم التأشيرة المعتادة بالإضافة إلى رسوم VFS.وأشارت إلى أن هذه الخدمة تُضاف إلى خدمة حجز المواعيد، التي ستظل متاحة الموقع VFS الإلكتروني.