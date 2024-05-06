شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يلتقي عددًا من قيادات السلطات القضائية في البحرين والان نبدء بالتفاصيل



وفي بداية اللقاء أعرب الشيخ آل خليفة عن شكره وامتنانه لهذه الزيارة الهامة التي تؤكد أهمية تعزيز التعاون القضائي بين البلدين وتبادل الخبرات والمعرفة بين الأجهزة القضائية وتعزز العلاقات الثنائية في مجال العدالة.

وثمن المعجب الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين؛ لتحقيق الأمن والسلام لدول المنطقة ودعمها الدائم لتحقيق العدالة ورفع مستوى الجودة في العمل القضائي، وتعزيز العدالة وتطوير الأنظمة والقوانين بالبلدين، وأشاد بالتعاون مع الأشقاء في البحرين لحماية الحقوق والضمانات والعمل القضائي المشترك.

تطوير البيئة التشريعة وزار النائب العام المحكمة الدستورية في المنامة، والتقى رئيس المحكمة المستشار عبدالله حسن البوعينين، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، وأوجه العمل المشترك في المجال القانوني التشريعي.

وأشار إلى ما تتمتع به البيئة التشريعة في المملكة العربية

وأوضح أن هذا الأمر يأتي بدعم ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله. العلاقات القضائية الخليجية بدوره، أشاد البوعينين بما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور ملحوظ في البيئة التشريعية القضائية وفق أفضل الممارسات المهنية بما يتواكب مع التطور المتسارع في هذا الوقت ومتطلباته والاستفادة من التقنيات الحديثة.

وأكد المعجب في جميع لقاءاته ضرورة استمرار العلاقات القضائية والنيابية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ لتذييل جميع الصعوبات والمعوقات التي قد تطرأ في العمل، ومكافحة الجرائم وتطبيق الأنظمة والقوانين، وتنفيذ الأحكام الصادرة لتحقيق العدالة الناجزة. الدمام - شريف احمد - التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، والوفد المرافق له في العاصمة البحرينية المنامة، الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز.وفي بداية اللقاء أعرب الشيخ آل خليفة عن شكره وامتنانه لهذه الزيارة الهامة التي تؤكد أهمية تعزيز التعاون القضائي بين البلدين وتبادل الخبرات والمعرفة بين الأجهزة القضائية وتعزز العلاقات الثنائية في مجال العدالة.وثمن المعجب الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين؛ لتحقيق الأمن والسلام لدول المنطقة ودعمها الدائم لتحقيق العدالة ورفع مستوى الجودة في العمل القضائي، وتعزيز العدالة وتطوير الأنظمة والقوانين بالبلدين، وأشاد بالتعاون مع الأشقاء في البحرين لحماية الحقوق والضمانات والعمل القضائي المشترك.وزار النائب العام المحكمة الدستورية في المنامة، والتقى رئيس المحكمة المستشار عبدالله حسن البوعينين، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، وأوجه العمل المشترك في المجال القانوني التشريعي.وأشار إلى ما تتمتع به البيئة التشريعة في المملكة العربية السعودية من تطوير مستمر في الأنظمة والقوانين التي تراعي المصالح العامة، وتحمي جميع الحقوق، وتحوكم العمل بإجراءات مؤسسية فعالة.وأوضح أن هذا الأمر يأتي بدعم ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.بدوره، أشاد البوعينين بما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور ملحوظ في البيئة التشريعية القضائية وفق أفضل الممارسات المهنية بما يتواكب مع التطور المتسارع في هذا الوقت ومتطلباته والاستفادة من التقنيات الحديثة.وأكد المعجب في جميع لقاءاته ضرورة استمرار العلاقات القضائية والنيابية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ لتذييل جميع الصعوبات والمعوقات التي قد تطرأ في العمل، ومكافحة الجرائم وتطبيق الأنظمة والقوانين، وتنفيذ الأحكام الصادرة لتحقيق العدالة الناجزة.