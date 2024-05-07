وتتضمن المرحلة الأولى لتطوير الطرق المحورية 38 طريقًا في جميع أرجاء الخبر، وذلك للارتقاء بمنظومة النقل، وتطوير وربط أجزاء الطرق ببعضها البعض، وتوفير بيئة حضرية ذات مستويات عالية للارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق الانسيابية في الحركة المرورية والسلامة لجميع مستخدمي الطريق.
وتشمل المرحلة الأولى الطرق والشوارع بأحياء: العزيزية واليرموك والعقربية والصدفة والثقبة. كما تشمل أعمال التطوير إعادة التطوير والسفلتة، وأعمال التشجير والزراعة، وتحسين التقاطعات والإنارة والأرصفة.
كانت هذه تفاصيل خبر تطوير للطرق والمحاور بالخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.