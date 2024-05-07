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تطوير للطرق والمحاور بالخبر

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أطلقت أمانة الشرقية المرحلة الأولى لبرنامج تطوير الطرق المحورية والرئيسية في محافظة الخبر بطول إجمالي يزيد على 85 كم، مما سيكون له دور كبير في تحسين أداء شبكة الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية بالشكل الذي يتطابق مع معايير السلامة العالمية.

وتتضمن المرحلة الأولى لتطوير الطرق المحورية 38 طريقًا في جميع أرجاء الخبر، وذلك للارتقاء بمنظومة النقل، وتطوير وربط أجزاء الطرق ببعضها البعض، وتوفير بيئة حضرية ذات مستويات عالية للارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق الانسيابية في الحركة المرورية والسلامة لجميع مستخدمي الطريق.

وتشمل المرحلة الأولى الطرق والشوارع بأحياء: العزيزية واليرموك والعقربية والصدفة والثقبة. كما تشمل أعمال التطوير إعادة التطوير والسفلتة، وأعمال التشجير والزراعة، وتحسين التقاطعات والإنارة والأرصفة.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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