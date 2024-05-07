شكرا لقرائتكم خبر وصول السيامي الفلبيني استعدادا للفصل في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، وصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض التوأم السيامي الفلبيني أكيزا وعائشة يوسف برفقة ذويهما، قادمين من جمهورية الفلبين عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي السعودي بوزارة الصحة، حيث نقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله الربيعة، خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما يوليانه من اهتمام ودعم للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة وللعمل الإنساني بشكل عام، مبينا أن البرنامج يشكل علامة فارقة بمجاله على الصعيد الدولي ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة والهادفة للارتقاء بالخدمات الطبية السعودية لمراتب عليا.

وأعرب ذوو التوأم الفلبيني» أكيزا وعائشة» عن شكرهما الجزيل وامتنانهما للقيادة، لما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، منذ وصولهم أرض المملكة.

إنجاز جديد منتظر: