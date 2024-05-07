ندوة ثقافية تستعرض الفرص الواعدة لصناع الأفلام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا مشاركون في ندوة ثقافية بعنوان «صناديق الدعم» بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، إلى أهمية التثقيف السينمائي والوعي العام، بما يدور من مستجدات وأحداث داخل عالم السينما المتجدد، والسعي وراء نيل التجارب واستقاء المعرفة من أجل تعزيز الخبرات وتبادلها وتجاوز العقبات، بما يضمن الوصول إلى الهدف بالدعم والإنتاج والتوزيع. واستعرضت الندوة الفرص الواعدة لصناع الأفلام في المملكة، وذلك ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان أفلام السعودية الذي يختتم بعد غد، بحضور عدد من ممثلي الجهات الممولة والداعمة للقطاع السينمائي السعودي وذلك بمقر إثراء بالظهران.

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