برنامج أكاديمي لتهيئة الطلاب لإثراء البحث العلمي

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من جانبه أكد عميد الدراسات العليا الدكتور سعود بن مستور السلمي أهمية حضور ورش العمل والمؤتمرات وزيارة المراكز البحثية التخصصية، وأهمية تعلم إتقان الصياغة العلمية والنشر العلمي المميز والالتزام بالنزاهة الأكاديمية خلال الرحلة العلمية، وضرورة تخطي التحديات الشائعة التي قد يواجهها الطلاب في الدراسات العليا وكيف يمكن التغلب عليها، مع مراعاة الموازنة في الحياة بين الدراسة والحياة والعمل.
وقال مدير مركز تطوير التعليم الجامعي الدكتور هاني بن برديسي «إن البرنامج يهدف إلى إيجاد بيئة تعليمية وبحثية تحاكي البيئة البحثية في المرحلة الأولى من مراحل كتابة البحوث والرسائل العلمية في الجامعات البحثية في كل من المملكة المتحدة وأستراليا».
البرنامج يركز على:
- معرفة كتابة المقترح البحثي من خلال المسارات.
- الحصول على الشهادات المهنية خلال رحلتهم.
- تهيئة الراغب في الالتحاق بالجامعات المتميزة.
- إيجاد بيئة تعليمية وبحثية تحاكي البيئة البحثية.
- تدقيق متطلبات اجتياز البرنامج ونوعية التغذية الراجعة.
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