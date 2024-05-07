شكرا لقرائتكم خبر عن "منارة الحرمين" منصة رقمية لنشر المحتوى الشرعي للحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين عدة منصات توجيهية رقمية للاطلاع والاستفادة ومتابعة الجديد من الدروس والمحاضرات والدورات العلمية المقامة بالمسجد، ومنها منصة "منارة الحرمين"، التي تحتوي على خدمات متنوعة للمحتوى الشرعي في المسجد الحرام.

وهي منصة إثرائية رقمية تعنى بالمحتوى الشرعي في الحرمين الشريفين وتجويده، بما يسهم في تكامل منظومة الخدمات الرقمية، ومن خدماتها الخطب والدروس والمحاضرات الرقمية والبث المباشر للحرمين الشريفين وترجمة خطبة الجمعة وخطبة يوم عرفة.

كما تحتوي المنصة على مجموعة من الدروس والمحاضرات العلمية لكوكبة من كبار العلماء والمشايخ البارزين لنشر العلم الشرعي الصحيح والوصول للمتعلم من خلال تلك القنوات المتعددة.

التجربة الرقمية للحرمين الشريفين

وتهدف المنصة إلى تجويد التجربة الرقمية للحرمين الشريفين، بما يسهم في تكامل منظومة الخدمات الرقمية لهما، وكسر حاجز المكان، وتمكين وتعزيز استمرارية الارتباط الروحاني بالحرمين للمسلمين أينما وجدوا.

إضافة إلى تفعيل دور أئمة الحرمين في تقديم الدعم المستمر من خلال المشاركة في الدروس اليومية والخطب، بما فيها خطبة الجمعة.



إثراء تجربة القاصدين

كما تهدف المنصة إلى تيسير تقديم الإرشاد والوعظ الديني، وتمكين الجمهور من الوصول إلى خدمات الحرمين ذات الصلة عبر منصات رقمية سلسة الاستخدام وفائقة الجودة.كما تُبث فيها الخطب والدروس مباشرة، إلى جانب إتاحة التواصل المباشر مع أهل العلم والاختصاص الشرعي.

ويعد تسخير التقانة واستثمار التطبيقات الإلكترونية الرقمية لإثراء تجربة القاصدين، من ركائز عمل الهيئة لإيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم بعدة لغات، وتيسير تقديم الإرشاد والوعظ الديني.

وتبث منصة "منارة الحرمين" الخطب والدروس والمحاضرات من الحرمين الشريفين إسهامًا في إيصال رسالة الحرمين العلمية والشرعية للعالم، وإثراء التجربة الرقمية الدينية، واستثمار التقانة، والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الذكية، والإعلام الرقمي، ومواقع التواصل الاجتماعي.

إلى جانب تفعيل المبادرات النوعية، والشرعية، والعلمية، والدعوية، والتوعوية، والتوجيهية، والإرشادية، لإيصال الرسالة الدينية للحرمين الشريفين عالميًا.