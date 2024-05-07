شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة على نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار متوسطة على منطقة نجران، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ويدمة، وثار، وخباش، وحبونا.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة 12 ظهراً، وتستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة11 مساءً.

