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"الأرصاد": أمطار خفيفة إلى متوسطة على الأحساء وجازان

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الدمام - شريف احمد - هطلت فجر اليوم الثلاثاء، أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، على محافظة الأحساء، والمراكز والهجر التابعة لها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، ومهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
كما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 9 مساءً.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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