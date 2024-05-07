شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 6 برامج إكلينيكية تخصصية لتعزيز الكادر الصحي لموسم الحج بـ "طبية مكة " والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضمن إستعدادات مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي لموسم حج هذا العام 1445 ممثلة بإدارة المحاكاة الإكلينيكية، تعتزم تنفيذ 6 برامج إكلينيكية تخصصية خلال شهر ذي القعدة، وذلك لرفع جاهزية الكادر الصحي و تقديم أحدث الخدمات الصحية المبنية على الأدلة و البراهين. أهم البرامج وتشمل هذه البرامج، العناية بالسكتة الدماغية، الرعاية المتقدمة لمجرى الهواء، التعامل مع حالات الكوارث والطوارئ، العناية التمريضية للتعامل مع ضربات الشمس، وتقديم و إدارة التنفس الاصطناعي، طرق الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية.

وتهدف هذه البرامج الى المشاركة بأفضل نماذج الممارسات وتوجيه السياسات والمعايير الإقليمية والوطنية والعالمية، وكذلك الحثّ على تبني التعددية والمساواة والشمول والانتماء وتعزيز السلامة داخل مؤسسات الرعاية الصحية وخارجها.

وتقوم المدينة الطبية بمسؤولياتها المجتمعية عبر تكفلها برسوم تلك البرامج وتقديمها مجاناً لجميع العاملين بالقطاع الصحي سواء من داخل منطقة مكة المكرمة أو المنتدبين للحج من خارجها.

وجديراً بالذكر، بأنه سيكون لهذه البرامج الدور الفعال في تقديم خدمات صحية متقدمة وذات جودة عالية لكافة الحجاج من أجل تمكينهم من إتمام مناسكهم بيسر وسهولة، وهو ما يتواكب مع تطلعات حكومتنا الرشيدة في ما يتعلق بالحج والعمرة وتقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن.