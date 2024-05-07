شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تحدد شروط إزالة رسوبيات السدود ونهل الرمال والاستغلال التعديني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة شروط وضوابط وإجراءات إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف حوكمة وتنظيم مصادر المياه السطحية واستخداماتها وتعظيم الاستفادة منها وإدارة شؤونها، وكافة الحقوق المتعلقة بها دون الاخلال بالحقوق المعتبرة شرعًا.

وحددت الوزارة شروط وضوابط وإجراءات إصدار الموافقات لإزالة رسوبيات السدود المتجمعة في أحواضها، وتشمل تقديم طلب للمؤسسة العامة للري أو فرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها، مشتملًا على الغرض والكمية والموقع المراد نقل الرسوبيات إليه. تأثير الرواسب على البنية الأساسية وألزمت اللائحة المرخص له بعدم تأثير تجريف الرواسب على البنى الأساسية لجسم السد وأساساته وملحقاته، ونقل الرواسب إلى الموقع المحدد في الموافقة ولذات الغرض، وعدم تجاوز سمك الرواسب وكميتها المحددة من قِبل الوزارة، وتسوية التربة أثناء وبعد الانتهاء من عمليات التجريف.

واستثنت اللائحة من هذه الشروط مقاولي تشغيل وصيانة السدود، فيما أكدت على أنه في حالة نقل رسوبيات السدود بغرض استغلالها بالبيع أو الاستخدام لغير الغرض الزراعي فيجب الحصول على رخصة تعدينية، وفي حالة نقل رسوبيات السدود للغرض الزراعي يجب توفر سجل زراعي مطور. موافقات نهل الرمال ورواسب الأودية من جهة أخرى، حددت الوزارة شروط وضوابط وإجراءات إصدار الموافقات لنهل الرمال ورواسب الأودية، حيث اشترطت عدم نهل الرمال ورواسب الأودية من بحيرات السدود والاحواض التي تحدد وتخصص لهذا الغرض.

وألزمت المرخص له بعدم نهل الرمال ورواسب الأودية من داخل حدود حقول المياه، التي تحدد وتخصص لهذا الغرض، وعدم نهل البطحاء والرمال من الاودية الرئيسية والمنكشفات الجيولوجية التي تؤثر على مصادر المياه.

وشددت على عدم القيام بإحداث حفر أو دراكيل أو رمي المخلفات والملوثات في بطون الأودية، أو إعاقة الجريان الطبيعي للمياه، والالتزام بتسوية وتهذيب الموقع بشكل مستمر، خلال العمل وحتى بعد انتهاء الرخصة. أنشطة الاستغلال التعديني وبشأن شروط وضوابط واجراءات إصدار الموافقات لأنشطة الاستغلال التعديني، أكدت اللائحة على ألا تقع هذه الأنشطة داخل حدود أحواض وبحيرات سدود الشرب والأحواض التي تحدد وتخصص لهذا الغرض.

واشترطت ألا تقع هذه الأنشطة داخل حقول مياه الشرب الشاملة، التي تحدد وتخصص لهذا الغرض، وعدم إحداث الحفر والدراكيل ورمي المخلفات والملوثات في مجاري الأودية أو المنكشفات الجيولوجية، أو إعاقة الجريان الطبيعي على طول مجرى الوادي أو روافده، والالتزام بتسوية وتهذيب الموقع بشكل مستمر، وذلك خلال العمل وحتى بعد انتهاء الرخصة.

