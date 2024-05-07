شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج المواطنة الصالحة.. إدارة تعليم عنيزة تعزز قيم الانتماء بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت إدارة تعليم عنيزة، صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 28/10/1445 هـ برنامج المواطنة الصالحة في عدد من المدارس الثانوية للبنين والبنات، بهدف تعزيز القيم الانتماء ورفع مستوى الوعي الفكري بين الطلبة من خلال إطلاق برنامج متميز يستهدف تطوير الشخصية وتعزيز الانتماء للوطن.

يأتي هذا البرنامج تأكيدًا على رؤية المملكة 2030 التي تعزز دور التعليم في بناء مجتمع حيوي، وطني، متقدم ومعرفي، حيث يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات التفكير النقدي والاستقلالية لدى الطلبة، وتعزيز قيم المواطنة الصالحة والمسؤولية الاجتماعية.

هذا ويتضمن البرنامج عدد من الورش العملية والنقاشات الفكرية التفاعلية، بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تهدف إلى تحفيز الطلاب على المشاركة الفعّالة في المجتمع وصنع الفارق الإيجابي. تأثير إيجابي

كما يشارك في البرنامج طلبة المرحلة الثانوية، حيث صممت الفعاليات بشكل يناسب احتياجات المرحلة العمرية، بهدف تحقيق تأثير إيجابي مستدام على تطور الطلاب.

وقال مدير إدارة تعليم عنيزة، الأستاذ/ خالد الحربي: "نحن ملتزمون بتطوير وتعزيز قيم المواطنة الصالحة والوعي الفكري بين الطلاب، ونؤمن بأهمية تمكينهم وتطوير قدراتهم الفكرية والاجتماعية ليكونوا روادًا مبدعين ومساهمين فاعلين في بناء المجتمع".

