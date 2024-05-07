شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل في الزمالة للأطباء السعوديين بـ 4 دول.. رابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم اليوم الثلاثاء، بدء التسجيل على 310 مقاعد متاحة في الزمالة للأطباء السعوديين في أربع دول، وهي أيرلندا والسويد وألمانيا وإيطاليا.

وأشار إلى أن التسجيل مستمر خلال الفترة من 7 مايو إلى 27 مايو من العام 2024م عبر الرابط الإلكتروني على منصة سفير، من هــــــنـــــــا.

ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم لمسار الاتفاقيات الصحية، الاطلاع على الشروط العامة عبر الموقع، إضافة إلى الشروط الخاصة، وهي إنهاء مرحلة البكالوريوس، والحصول على وثيقة التخرّج الرسمية، والسجل الأكاديمي، ومعادلة الشهادة من جهة الاختصاص، مع توضيح التخصصات المطلوبة في السيرة الذاتية واستمارة التقديم، إضافة إلى استكمال الوثائق في استمارة التقديم كالشهادة الأكاديمية والمهنية، وشهادة التصنيف المهني والسجل الأكاديمي. الكوادر الصحية وتشمل التخصصات المطروحة في الأربع دول: التخدير، علم الأورام، الأشعة، طب الأطفال حديثي الولادة، الجراحة، أمراض النساء والتوليد، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الكلى، المسالك البولية، جراحة الأعصاب، وطب الأعصاب.

وأكدت الوزارة أن الهدف من طرح مثل هذه التخصصات العامة والدقيقة؛ توفير الكوادر الصحية المؤهلة في مختلف التخصصات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص.