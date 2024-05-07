شكرا لقرائتكم خبر افتتاح أول استوديو مزود بأحدث التقنيات لتصنيع الأزياء بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويمكن «ذا لاب» المصممين المحليين وأصحاب العلامات التجارية ورواد الأعمال في مجال الأزياء من تحقيق رؤاهم الإبداعية تحت علامة «صُنع في الرياض» بفخر.
الافتتاح الكبير لـ «ذا لاب» يمثل فرصة ضخمة لقطاع الأزياء السعودي.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك «يعرض «ذا لاب» التقدم الكبير في صناعة الأزياء في المملكة.
كمرفق رائد من نوعه في المنطقة، والموجود في قلب الرياض، ويسهل الاستوديو عملية التصنيع، مما يمكن مصممينا والعلامات التجارية المحلية من تحقيق رؤاهم الإبداعية بكل سهولة.
من خلال تعزيز الابتكار وتوفير الدعم الأساسي طوال دورة الأزياء».
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمدينة مسك ديفيد هنري «يعد افتتاح استديو «ذا لاب» لتطوير منتجات الأزياء في مدينة مسك علامة فارقة سينتج منها ارتقاء في صناعة مجال الأزياء في المملكة، كما سيمكن المصممين وأصحاب الأعمال المحليين من عرض إبداعاتهم على المستوى المحلي والعالمي، ولاسيما أن مدينة مسك تسهم في تعزيز العلامات التجارية الوطنية لتجار التجزئة في مجال الأزياء؛ لدعم وتنمية الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة».
استوديو «ذا لاب»
- يقع في ملتقى المدينة بمدينة محمد بن سلمان غير الربحية «مدينة مسك» بالرياض.
- يعد مبادرة رئيسة تظهر التحول الكبير في صناعة الأزياء المحلية.
- يبرز التزام الهيئة بتعزيز القدرات التصنيعية وتشجيع الابتكار داخل المملكة.
- يوفر مرافق تصنيع متطورة.
- تعزز التعاون بين الجانبين لتطوير برامج التعليم والتدريب للمصممين السعوديين الشباب.
- خلق الفرص لاحتضان رواد الأعمال.
- جذب المواهب والمستثمرين إلى قطاع الأزياء.
- تعد نقطة بداية لاستضافة الفعاليات والمهرجانات الخاصة في مجال الأزياء والموضة بمدينة مسك.
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح أول استوديو مزود بأحدث التقنيات لتصنيع الأزياء بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.