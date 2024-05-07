ملخص بيان مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء

عقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء جلسة جديدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله -، في جدة. أبرز القرارات: تعزيز التعاون الدولي: اتفاقية تعاون مع الأردن في مجال الطاقة. مذكرة تفاهم مع البرازيل في مجال الطاقة. مذكرة تفاهم مع بوركينا فاسو في مجال المشاورات السياسية. مذكرة تفاهم مع سلطنة عمان في المجال الثقافي. مذكرة تفاهم مع جورجيا في مجال الشؤون الإسلامية. مذكرة تفاهم مع الصومال في مجال الشؤون الإسلامية. اتفاقية بحث علمي زراعي مع تونس. مذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية مع تونس. مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الثروة المعدنية مع المغرب واليابان. انضمام المملكة إلى وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية. مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء مع دول الخليج. مذكرة تفاهم مع قطر للتعاون في مجال تعزيز النزاهة والشفافية ومنع ومكافحة الفساد. مذكرة تفاهم مع قطر في مجال أعمال البنوك المركزية.

إصلاحات هيكلية: تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة باسم (الهيئة السعودية للمياه). تعديل اسم (هيئة تنظيم المياه والكهرباء) ليكون (الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء).

الاقتصاد والمالية: تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتضمن اعتماد المسودة النهائية للضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم (الضرائب).

التعيينات: تعيين أعضاء جدد في مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.

ترقيات: ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) في عدد من الوزارات والهيئات.

في سياق متصل استعرض المجلس نتائج مشاركة المملكة في الدورة (الخامسة عشرة) لمؤتمر القمة الإسلامي. وأشاد المجلس بمخرجات الاجتماعات العربية المعنية بشؤون البيئة التي استضافتها الرياض الأسبوع الماضي. واطّلع المجلس على تقريران سنويان لوزارة الصحة، وهيئة تطوير منطقة عسير، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

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