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تراند اليوم : مقتل رجل أعمال إسرائيلي في مصر

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صحيفة الخليج 365: أكدت مصادر أمنية مصرية أن رجل أعمال إسرائيلي يدعى زيف كيبار قتل في منطقة سموحة بالإسكندرية شمال مصر، فيما لم يعرف هوية القتلة ودوافعهم.

وأفادت المصادر بأن الضحية كان يعمل مديرا لإحدى الشركات العاملة في مجال تصدير الفواكه والخضروات.

وتبين من المعلومات أن رجل الأعمال الروسي زيڤ، يعيش في الإسكندرية بصحبة أسرته، ودخل مصر بباسبور إسرائيلي، ويعيش في مصر منذ عام 2015.

‏وتحقق السلطات المصرية حاليا لمعرفة ملابسات الواقعة وتفاصيلها وبحث علاقات رجل الأعمال المقتول لتحديد هوية الجناه ودوافع ارتكابهم الجريمة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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