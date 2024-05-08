شكرا لمتابعة خبر عن أنغام تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في أحدث ظهور.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خطفت الفنانة المصرية أنغام الأنظار بعد إطلالتها السوداء في أحدث جلسة تصوير لها.

ونشرت أنغام عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام، وظهرت وهي مرتدية فستان أسود اللون مرصعا ببعض الإكسسوارات الفضية، فيما اعتمدت من الناحية الجمالية على المكياج الهادئ الذي زاد من جمالها وتألقها.

وكانت الفنانة المصرية أنغام قد أحيت حفل غنائي في دبي الأحد الماضي وقدمت خلاله نخبة من أغانيها المفضلة.

يذكر أن أنغام كانت قد أطلقت خلال الفترة الماضية أغنيتين دعائيتين وهما «الساعات الحلوة ما بتخلصش» والثانية «أكبر قلب» التي كانت قد قدمتها لصالح معهد مجدي يعقوب للقلب.