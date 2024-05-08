شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير وجازان ونجران، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، خاصة الجنوبية منها.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم والمدينة المنورة، كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، تصل سرعتها إلى اكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، كذلك باتجاة مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، كذلك باتجاه مضيق باب المندب. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة على الجزئين الشمالي ولأوسط.

ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف على الجزئين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزئين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.