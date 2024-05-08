السعودية | مجموعة stc تعلن عن نتائجها المالية الأولية للربع الأول لعام ٢٠٢٤

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مجموعة stc تعلن عن نتائجها المالية الأولية للربع الأول لعام ٢٠٢٤ والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_

أعلنت مجموعة stc اليوم، عن نتائجها المالية الأولية الموحدة الموجزة للربع الأول للفترة المنتهية في 31 مارس 2024م.

وأوضحت المجموعة ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول من العام 2024م بنسبة 44.50% مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 5.69% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، مبينة أنها ستوزع 0.40 ريال للسهم الواحد، عن الربع الأول، وذلك وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة من الجمعية العامة.

وأفادت أن الإيرادات ارتفعت خلال الربع الأول بنسبة 7.76 % مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 5.07% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لتصل إلى 19,100 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع إيرادات stc السعودية بنسبة 1.2% مدعومة بارتفاع إيرادات وحدة العملاء بنسبة 6.7%، ووحدة النواقل والمشغلين بنسبة 5.7%، الذي قابله انخفاض إيرادات وحدة قطاع الأعمال، كما ارتفعت إيرادات الشركات التابعة بنسبة 13.0%.

وبينت أن إجمالي الربح خلال الربع الأول ارتفع بنسبة 5.13% مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 1.65% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 9,386 مليون ريال، كما ارتفع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) خلال الربع الأول بنسبة 16.30% مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 2.07% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 6,474 مليون ريال.

وأشارت إلى أن صافي الربح خلال الربع الأول من العام 2024م ارتفع بنسبة 44.50% مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 5.69% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 3,286 مليون ريال.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد: “من منطلق جهود المجموعة المستمرة لتحقيق النمو وزيادة عوائد المساهمين فقد أعلنت مجموعة stc وصندوق الاستثمارات العامة عن توقيع الاتفاقيات النهائية التي سيستحوذ من خلالها الصندوق على حصة 51% من شركة أبراج الاتصالات (توال)، كما تم تقييم توال بموجب هذه الصفقة بقيمة إجمالية بلغت 21.94 مليار ريال، وتم الاتفاق بين مجموعة stc والصندوق على دمج شركتي توال ولتيس الذهبية للاستثمار في كيان مدمج جديد لإنشاء شركة وطنية رائدة في قطاع الاتصالات حيث تضم فيها أصول شركة توال وشركة لتيس الذهبية للاستثمار، وستمتلك مجموعة stc حصة 43.06% من الكيان المدمج الجديد، وتأتي هذه الصفقة توافقاً مع إستراتيجية stc المتعلقة بالنمو والتوسع من خلال الاحتفاظ بحصص في أصول ذات قيمة مضافة، كشركات البنية التحتية للأبراج التي تتمتع بإمكانيات قوية للتوسع والنمو”.

وبين أن المجموعة حافظت على مكانتها الريادية في القطاع، خاصة بعد تصنيفها كأعلى سمة تجارية قيمة في الشرق الأوسط في قطاع الاتصالات بداية العام الحالي، وحصل بنك التابع للمجموعة على موافقة البنك المركزي السعودي (ساما)، للإطلاق التجريبي لبنك stc، مفيداً أن الإطلاق التجريبي يمثل مرحلة انتقالية مهمة قبل الإطلاق الكامل لجميع العملاء، الذي من المتوقع أن يكون في وقت لاحق من هذا العام.

وأشار إلى أن البنك يهدف إلى تقديم خدمات بنكية وحلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع ضمان أقصى درجات الأمان وحماية العملاء من خلال استخدام التقنيات المالية المتطورة، ويأتي هذا توافقاً مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع.

وأبان أن مجموعة stc خلال شهر رمضان المبارك سجلت شبكتها أعلى حجم مكالمات صوتية في تاريخ الحرم المكي الشريف بارتفاع 35% مقارنة بالعام الماضي، وتمرير أكثر من 55% منها ولأول مرة عبر تقنيات الصوت الرقمية الحديثة، كما شهد هذا العام ولأول مرة الاستغناء عن تقنيات الجيل الثالث وتم تمكين الملايين من زوار الحرمين الشريفين من الارتباط بالعالم رقمياً عبر خدمات نوعية سجلت رقماً قياسياً جديداً بارتفاع 37% في حجم البيانات عن العام الماضي، مؤكداً أن هذه الإنجازات هي نظير حرص المجموعة على التطوير والتحسين الدائم ورفع كفاءة خدماتها، متناولاً إبرام المجموعة العديد من الاتفاقيات خلال الربع الأول، ومنها الشراكات والاتفاقيات الإستراتيجية خلال مؤتمر LEAP 2024 مع شركات عالمية من ضمنها هواوي، وإيركسون، وسامسونج؛ بهدف تعزيز الابتكار وتسريع وتيرة التحول الرقمي في المنطقة، وتوقيع الشركة التابعة سلوشنز مذكرة تفاهم مع مجموعة ديفوتيم الفرنسية؛ بهدف التعاون في البحث واستكشاف فرص الاستثمار الإقليمية والعالمية في مجال تقنية المعلومات، وجاء ذلك عقب اكتمال استحواذ سلوشنز على حصة 40% من شركة ديفوتيم الشرق الأوسط.