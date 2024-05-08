شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يزور منطقة جازان .. اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يبدأ معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر شوال لعام 1445هـ، زيارة لمنطقة جازان تستمر ليومين، حيث يقوم خلالها بلقاء عدد من منسوبي ومنسوبات الوزارة وأصحاب الفضيلة الدعاة والخطباء والأئمة بالمنطقة، وتدشين عدد من المشاريع التي تنفذها الوزارة بالمنطقة، في إطار رسالتها السامية في خدمة بيوت الله والدعوة إليه.

من جهة أخرى، يلتقي معاليه بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، كما يقوم معالي الوزير ــ خلال زيارته للمنطقة ــ بتدشين ملتقى دعوي عن خطر التنظيمات الإرهابية على العمل الخيري، وكذلك افتتاح جامع الفردوس بمدينة جيزان، وتدشين عدد من المبادرات.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التوجيهات السامية الكريمة لأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة بالقيام بزيارات تفقديه لمقار الجهات التابعة لهم في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك للاطلاع على سير العمل، وتطويره، والنهوض به بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة وأهداف رؤية المملكة 2030.