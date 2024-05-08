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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة فنون الطهي.. توثيق الأطباق البحرية والنباتية في مبادرة "إرث مطبخنا" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة فنون الطهي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق الدورة الثانية من مبادرة "إرث مطبخنا" والتي تُوَثِّقَ وصفاتِ الطهي السعودي عبر منتجاتٍ رقميةٍ أو مطبوعة؛ لتكوين قاعدة بيانات لوصفاتِ طهيٍ سعودية، وإثراء المحتوى الثقافي للمطبخ المحلي، وذلك بعد نجاح الدورة الأولى من المبادرة في عام 2020 والتي أثمرت عن كتاب بعنوان "سفرة المائدة السعودية" والذي فاز بجائزة "جورماند" العالمية كأفضل كتابٍ في العالم بِفِئَتَيْ: أفضل كتابِ ضيافة، وأفضل كتابِ طبخ عربي.
وتسعى الهيئة في الدورة الثانية من المبادرة إلى توثيق المزيد من وصفات أطباق المطبخ السعودي التراثية، وذلك بالتركيز على وصفات المأكولات البحرية والمائدة النباتية ونشرِها في كتابين جديدين؛ أولهما كتاب "سفرة المأكولات البحرية"، والثاني كتاب "سفرة المائدة النباتية".
قد جاء اختيارُ المأكولات البحرية بسبب امتياز موقع المملكة بين البحر الأحمر والخليج العربي، واللذَين يتمتّعان بثروةٍ سمكية متعددة ومميزة، انعكست بدورها على عاداتِ أهل السواحل، وانتقل أثرُها عن طريق التجفيف والتبريد والحفظ لمختلف مناطق المملكة، لتمنح المطبخ السعودي مزيجاً متميزاً ورائعاً من الأطباق البحرية، فيما جاء اختيار المائدة النباتية نظراً لما تتميز به المملكة من تنوعٍ في المنتجات النباتية التي تنمو في مناطقها؛ مما أمَدَّ المطبخ السعودي بالعديد من الأطباق المعتمدة في الأساس على خيراتِ أرضها.
وذكرت الهيئة أنه سيتم استقبال المشاركات عن طريق المنصة الإلكترونية المخصصة للمبادرة https://engage.moc.gov.sa/culinary ، والتي تستمر حتى 30 يونيو 2024م، على أن تعلن النتائج وأسماء الفائزين يوم 25 يوليو.
وتهدف هيئة فنون الطهي من مبادرة "إرث مطبخنا" إلى توثيق وحفظ وصفات أهم الأطباق التقليدية في الثقافة السعودية، وتوثيقها في كُتب ومنتجات اتصالية، وعبر محتوى معرفي راسخ ومُحكّم، ينتقل للأجيال القادمة، ويحفظ الوصفات والعادات والموروث المرتبط بها.
وتسعى الهيئة في الدورة الثانية من المبادرة إلى توثيق المزيد من وصفات أطباق المطبخ السعودي التراثية، وذلك بالتركيز على وصفات المأكولات البحرية والمائدة النباتية ونشرِها في كتابين جديدين؛ أولهما كتاب "سفرة المأكولات البحرية"، والثاني كتاب "سفرة المائدة النباتية".
المأكولات البحري
قد جاء اختيارُ المأكولات البحرية بسبب امتياز موقع المملكة بين البحر الأحمر والخليج العربي، واللذَين يتمتّعان بثروةٍ سمكية متعددة ومميزة، انعكست بدورها على عاداتِ أهل السواحل، وانتقل أثرُها عن طريق التجفيف والتبريد والحفظ لمختلف مناطق المملكة، لتمنح المطبخ السعودي مزيجاً متميزاً ورائعاً من الأطباق البحرية، فيما جاء اختيار المائدة النباتية نظراً لما تتميز به المملكة من تنوعٍ في المنتجات النباتية التي تنمو في مناطقها؛ مما أمَدَّ المطبخ السعودي بالعديد من الأطباق المعتمدة في الأساس على خيراتِ أرضها.
وذكرت الهيئة أنه سيتم استقبال المشاركات عن طريق المنصة الإلكترونية المخصصة للمبادرة https://engage.moc.gov.sa/culinary ، والتي تستمر حتى 30 يونيو 2024م، على أن تعلن النتائج وأسماء الفائزين يوم 25 يوليو.
وتهدف هيئة فنون الطهي من مبادرة "إرث مطبخنا" إلى توثيق وحفظ وصفات أهم الأطباق التقليدية في الثقافة السعودية، وتوثيقها في كُتب ومنتجات اتصالية، وعبر محتوى معرفي راسخ ومُحكّم، ينتقل للأجيال القادمة، ويحفظ الوصفات والعادات والموروث المرتبط بها.