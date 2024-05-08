فيديو| "تقنية التحدث مع الصورة" تساعد في تشخيص الحالة المرضية

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والمؤتمر الوطني السادس لكليات الحاسب «NCCC 2024» تنظمه كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، تحت شعار «تعزيز التعاون نحو مستقبل تقني مبتكر ومستدام» .

وبين الدكتور المهيدب أن المؤتمر يناقش عدة محاور وهي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء وسلسلة الكتل «البلوك تشين» بالإضافة إلى علوم البيانات ويهدف إلى تعزيز تعاون طلاب الجامعات السعودية وتبادل الخبرات في مجال التقنية.

جلسات حوارية

ذكرت الدكتورة مريم نوح، نائب الرئيس لقطاع اقتصاديات المستقبل في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن هذه تجربة وجلسات حوارية تخلط بين القطاع الاكاديمي والطلبة والتجاوب جدا رائع، والحب للأبحاث واضح من خلال هذا التفاعل الكبير، وأن أبرز المواضيع هي الأجندة الوطنية للبحث والتطوير والابتكار وخصوصاً في اقتصاديات المستقبل، والذي تهتم بالتقنيات الناشئة والحديثة والتوجهات الوطنية في تقنية الحوسبة الكمية والتطبيقات المختلفة والتركيز على اعداد الجيل الجديد من الطلاب ووضعهم أمام سوق العمل من خلال الدورات الاحترافية أو المناهج الدراسية في الجامعات وغيرها.

كما سلطنا الضوء على أحد المشاريع المشاركة في المؤتمر حيث قالت الطالبة من كلية الحاسب الآلي، هيا الزاحم: "إن هذا المشروع هو من أجل تحديد الجلطة الدماغية للمريض من خلال طريقة متقدمة عن طريق تركيب مجسات على الرأس، ويتم من خلالها تحديد قياس تخطيط كهربائية الدماغ ومن ثم أرسالها إلى نموذج الذكاء الاصطناعي".

وأضافت وسيتم العمل مع الهلال الأحمر السعودي ويتم استعماله في الإسعاف وهذا المشروع يشارك فيه 5 طالبات و2 مشرفين و3 مقيمين من أعضاء هيئة التدريس.

تحليل الصور

فيما ذكر الطالب ماجد صالح، من كلية الحاسب "مشروعنا يجمع بين الذكاء الاصطناعي وصورة الأشعة ويساعد المتخصصين في الأشعة أن يتحدثوا مع صور الأشعة ويساعدهم ذلك في تحليل الصور والتصنيف".

وقال "جاءت الفكرة من خلال تجربة لأحد الأشخاص في تقليل التأخير للفحص فجاءت الفكرة أن يظهر التشخيص في نفس الدقيقة ويشارك معه 5 طلاب، وطموحنا أن يضاف هذا المشروع في المستشفيات".

وافتتح نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي والابتكار الأستاذ الدكتور فهد الحربي، اليوم الأربعاء، فعاليات وأعمال المؤتمر الوطني السادس لكليات الحاسب (NCCC 2024)والذي تنظمه كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات تحت شعار (تعزيز التعاون نحو مستقبل تقني مبتكر ومستدام) بمشاركة كافة كليات الحاسب في المملكة.

جودة التعليم

يستمر المؤتمر لمدة يومين ويشارك فيه نخبة من المتخصصين على مستوى الجامعات والمراكز العلمية والشركات التقنية حيث يثرون المؤتمر بأجمالي 8 ورش عمل و4 جلسات حوارية و 6 جلسات رئيسية بالإضافة إلى 35 متحدث ، و يركز المؤتمر على تعزيز جودة التعليم لتنمية القدرات البشرية وتعزيز مستقبل التقنية بالإضافة إلى البحث والابتكار وريادة الأعمال إلى جانب تسليط الضوء على دور التقنية وكليات الحاسب في خدمة المجتمع. الدمام - شريف احمد - أكد عميد كلية علوم الحاسب الآلي بالجامعة ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الوطني السادس لكليات الحاسب «NCCC 2024» الدكتور عبدالله المهيدب، أن المؤتمر الوطني لكليات الحاسب بنسخته السادسة يعد الحدث الرائد لكليات الحاسب في الجامعات السعودية ، فهو يربط القادة والخبراء والباحثين على المستوى الوطني حيث بلغ عدد الكليات المشاركة 36 كلية من مختلف مناطق المملكة.والمؤتمر الوطني السادس لكليات الحاسب «NCCC 2024» تنظمه كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، تحت شعار «تعزيز التعاون نحو مستقبل تقني مبتكر ومستدام» .وبين الدكتور المهيدب أن المؤتمر يناقش عدة محاور وهي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء وسلسلة الكتل «البلوك تشين» بالإضافة إلى علوم البيانات ويهدف إلى تعزيز تعاون طلاب الجامعات السعودية وتبادل الخبرات في مجال التقنية.جلسات حواريةذكرت الدكتورة مريم نوح، نائب الرئيس لقطاع اقتصاديات المستقبل في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن هذه تجربة وجلسات حوارية تخلط بين القطاع الاكاديمي والطلبة والتجاوب جدا رائع، والحب للأبحاث واضح من خلال هذا التفاعل الكبير، وأن أبرز المواضيع هي الأجندة الوطنية للبحث والتطوير والابتكار وخصوصاً في اقتصاديات المستقبل، والذي تهتم بالتقنيات الناشئة والحديثة والتوجهات الوطنية في تقنية الحوسبة الكمية والتطبيقات المختلفة والتركيز على اعداد الجيل الجديد من الطلاب ووضعهم أمام سوق العمل من خلال الدورات الاحترافية أو المناهج الدراسية في الجامعات وغيرها.كما سلطنا الضوء على أحد المشاريع المشاركة في المؤتمر حيث قالت الطالبة من كلية الحاسب الآلي، هيا الزاحم: "إن هذا المشروع هو من أجل تحديد الجلطة الدماغية للمريض من خلال طريقة متقدمة عن طريق تركيب مجسات على الرأس، ويتم من خلالها تحديد قياس تخطيط كهربائية الدماغ ومن ثم أرسالها إلى نموذج الذكاء الاصطناعي".وأضافت وسيتم العمل مع الهلال الأحمر السعودي ويتم استعماله في الإسعاف وهذا المشروع يشارك فيه 5 طالبات و2 مشرفين و3 مقيمين من أعضاء هيئة التدريس.فيما ذكر الطالب ماجد صالح، من كلية الحاسب "مشروعنا يجمع بين الذكاء الاصطناعي وصورة الأشعة ويساعد المتخصصين في الأشعة أن يتحدثوا مع صور الأشعة ويساعدهم ذلك في تحليل الصور والتصنيف".وقال "جاءت الفكرة من خلال تجربة لأحد الأشخاص في تقليل التأخير للفحص فجاءت الفكرة أن يظهر التشخيص في نفس الدقيقة ويشارك معه 5 طلاب، وطموحنا أن يضاف هذا المشروع في المستشفيات".وافتتح نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي والابتكار الأستاذ الدكتور فهد الحربي، اليوم الأربعاء، فعاليات وأعمال المؤتمر الوطني السادس لكليات الحاسب (NCCC 2024)والذي تنظمه كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات تحت شعار (تعزيز التعاون نحو مستقبل تقني مبتكر ومستدام) بمشاركة كافة كليات الحاسب في المملكة.يستمر المؤتمر لمدة يومين ويشارك فيه نخبة من المتخصصين على مستوى الجامعات والمراكز العلمية والشركات التقنية حيث يثرون المؤتمر بأجمالي 8 ورش عمل و4 جلسات حوارية و 6 جلسات رئيسية بالإضافة إلى 35 متحدث ، و يركز المؤتمر على تعزيز جودة التعليم لتنمية القدرات البشرية وتعزيز مستقبل التقنية بالإضافة إلى البحث والابتكار وريادة الأعمال إلى جانب تسليط الضوء على دور التقنية وكليات الحاسب في خدمة المجتمع.