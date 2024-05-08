مكة الأكثر وعسير الأقل في مخالفات الحافلات

مخالفات الحافلات ونسبة الامتثال
مكة المكرمة
33948
73 %
المدينة المنورة
7746
82 %
الرياض
7550
5 %
الشرقية
7143
11 %
تبوك
1212 م
55 %
القصيم
1494 م
29 %
الجوف
859
57 %
نجران
695
10 %
حائل
304
49 %
جازان
257
75 %
الباحة
124
75 %
الحدود الشمالية
121
57 %
عسير
131
78 %
عدد الحافلات
مكة المكرمة
28949
الرياض
5832
تبوك
2,746
الشرقية
1,808
القصيم
1,106
المدينة المنورة
710
الباحة
604
نجران
272
عسير
133
الحدود الشمالية
130
جازان
86
الجوف
79
حائل
78
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