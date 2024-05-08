مكة الأكثر وعسير الأقل في مخالفات الحافلات

تصدرت مكة المكرمة المناطق بعدد الحافلات بـ «28949» حافلة و«39781» سائقا، كما تصدرت مخالفات قطاع الحافلات بـ 33948 مخالفة وبنسبة امتثال 73%، ووفقا للهيئة العامة للنقل في تقريرها لعام 2023، جاءت المدينة المنورة الثانية بـ 7746 مخالفة ونسبة امتثال 82 %، بينما سجلت الرياض 7550 مخالفة بنسبة امتثال 5 %، ثم المنطقة الشرقية بـ 7143 مخالفة ونسبة امتثال 11 %. وبلغ عدد المخالفات بالمناطق 61854 مخالفة بمتوسط امتثال 79 %. مخالفات الحافلات ونسبة الامتثال مكة المكرمة 33948 73 % المدينة المنورة 7746 82 % الرياض 7550 5 % الشرقية 7143 11 % تبوك 1212 م 55 % القصيم 1494 م 29 % الجوف 859 57 % نجران 695 10 % حائل 304 49 % جازان 257 75 % الباحة 124 75 % الحدود الشمالية 121 57 % عسير 131 78 % عدد الحافلات مكة المكرمة 28949 الرياض 5832 تبوك 2,746 الشرقية 1,808 القصيم 1,106 المدينة المنورة 710 الباحة 604 نجران 272 عسير 133 الحدود الشمالية 130 جازان 86 الجوف 79 حائل 78



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