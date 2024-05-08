شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يخمد حريقًا في محال تجارية بمحايل عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق نشب في محال تجارية بحي البلد في محايل عسير.

وأوضحت الإدارة العامة للدفاع المدني، أن الحريق لم ينتج عنه إصابات. التعامل مع الحرائق أوضح الدفاع المدني السعودي أن التعامل مع حرائق المواد القابلة للاشتعال العادية مثل الأقمشة والورق والبلاستيك والمطاط والخشب، يمكن أن يتم باستخدام الماء أو المواد المعتمدة على الماء مثل الفئة A من الرغوة أو المواد الكيميائية الجافة .

وبين أن حرائق المعدات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، لا يمكن التعامل معها بالماء إلا بعد فصل الطاقة الكهربائية.