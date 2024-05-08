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شكرا لقرائتكم خبر عن مختصة: تنظيم هيئة الصحة العامة مؤشر إيجابي لدعم صحة المجتمع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت لـ "اليوم" أستاذ السياسات الصحية المساعد ومدير برنامج ماجستير العلوم في ادارة الخدمات الصحية والمستشفيات - كلية الاقتصاد والإدارة - جامعة الملك عبدالعزيز بجدة د . مشاعل أحمد حوباني، أن الاهتمام بالصحة العامة وإعطاؤها الأولوية في التنظيم والتطوير يعد من مقومات تحسين جودة الحياة وصنع مجتمع صحي وسليم.
وأوضحت أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تنظيم هيئة الصحة العامة، يعد مؤشرًا إيجابيًا لدعم صحة المجتمع والوقاية من الأمراض وتوفير بيئة صحية مستدامة تساهم في ازدهار الوطن ومواطنيه، لاسيما ان المملكة العربية السعودية تمر بمرحلة تطور سريعة ومدروسة في القطاع الصحي.
ومن ناحية اخرى فإن التركيز على تحسين الوصول إلى الخدمات الوقائية، يعد من أهم الاستثمارات الصحية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي والإنصاف الاجتماعي في الدول، وبناءً على توصيات منظمة الصحة العالمية في بناء عالم اكثر عدلاً وأوفر صحة فإن النمو الاقتصادي مرتبط على المدى الطويل بحياة أطول وأكثر صحة.
وأوضحت أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تنظيم هيئة الصحة العامة، يعد مؤشرًا إيجابيًا لدعم صحة المجتمع والوقاية من الأمراض وتوفير بيئة صحية مستدامة تساهم في ازدهار الوطن ومواطنيه، لاسيما ان المملكة العربية السعودية تمر بمرحلة تطور سريعة ومدروسة في القطاع الصحي.
د . مشاعل أحمد حوباني
تجويد الخدمات الصحيةوبينت أن تمكين هيئة الصحة العامة سيدعم بشكل كبير هذه التحول الوطني ويمنح الهيئة القدرة على تحسين جودة الخدمات الصحية الوقائية المقدمة للفرد والمجتمع ومواكبة رؤية المملكة 2030.
ومن ناحية اخرى فإن التركيز على تحسين الوصول إلى الخدمات الوقائية، يعد من أهم الاستثمارات الصحية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي والإنصاف الاجتماعي في الدول، وبناءً على توصيات منظمة الصحة العالمية في بناء عالم اكثر عدلاً وأوفر صحة فإن النمو الاقتصادي مرتبط على المدى الطويل بحياة أطول وأكثر صحة.