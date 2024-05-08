تراند اليوم : هل يمكن الشراكة في شركة ب "المجهود"؟ .. بالفيديو : صلاح خاشقجي يجيب

صحيفة الخليج 365: أكد صلاح خاشقجي خلال برنامجه "بودكاست فرصة"، أنه لا توجد شراكة بالجهد.

وأضاف خلال رده على أحد المتصلين بالبرنامج المذاع على قناة العربية: "ما في شيء اسمه شريك بالجهد، الشراكة تكون بالمال، أو خبرة أو معرفة شيء ما يمكن تعويضه براتب، هذا الشيء الوحيد فقط اللي نقول نعطيه نصيب في الشركة مقابل هذه المعرفة".

وأضاف: " مثلا شخص اخترع شيء معين عنده براءة اختراع ويبغى يدخل في شراكة مع ممول نبدأ نحسب قيمة براءة الاختراع ونشوف حجم نصيبه من الشركة أما الاعتماد على جهد مستقبلي في الإدارة هذا يكون مقابله الراتب، وليس نسبة من الشركة".