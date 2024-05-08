شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يقف على استعدادات استقبال الحجاج في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

تسهيل وصول الحجاج

الدمام - شريف احمد - تفقد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنورة، للوقوف على استعدادات استقبال حجاج بيت الله الحرام.وفي إطار الجولة التفقدية التي تهدف إلى ضمان الجاهزية الكاملة لموسم الحج، اطلع معاليه على سير العمل في محطة قطار الحرمين السريع، بالإضافة للقبة الهوائية لـ "سبل" في المدينة المنورة، التي تسهم في تسهيل عمليات المعالجة وضمان وصول الطرود بسرعة وكفاءة، بهدف تلبية احتياجات الحجاج وتقديم تجربة لوجستية سلسة وآمنة.وأكد خلال زيارته لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، أهمية تكامل الجهود بين جميع القطاعات المعنية لتسهيل وصول الحجاج واستقبالهم بكل يسر وسهولة، مشددًا على أهمية تهيئة جميع السبل لضمان راحتهم وأمنهم.واختتم جولته التفقدية بزيارة نقطة إركاب النقل العام من الحرم المدني إلى منطقة سيد الشهداء، حيث اطلع على التجهيزات لتسهيل حركة الحجاج وضمان سلامتهم، مشيرًا إلى أهمية ضمان تجربة نقل مريحة وآمنة للحجاج كافة.يذكر أن منظومة النقل من أهم الجهات الممكنة والمساهمة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال توفير جميع وسائل النقل البرية والجوية والبحرية والسككية.وتهدف من خلال الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقت في منتصف عام 2021 لتمكين العديد من القطاعات وتحقيق مستهدفاتها، متضمنة "برنامج ضيوف الرحمن" وتحقيق مستهدفات الحج والعمرة، حيث يتحقق ذلك من خلال توفر شبكة طرق على مستوى عالٍ بالإضافة لتهيئة المطارات ورفع الطاقة الاستيعابية وتوفير أنماط نقل متعددة.