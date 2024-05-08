خطوات طلب تصريح دخول العاصمة المقدسة لـ 4 فئات



نشرت الجوازات السعودية خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة لـ 4 فئات هي: مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، وحاملي الإقامة المميزة، والمستثمرين، وحاملي تأشيرات الزيارة، وذلك عبر منصة أبشر. ⁧

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