سعود بن مشعل يكرم متميزي مبادرة منافس

كرّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، في مقر الإمارة بجدة، طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة المتميزين في مبادرة «منافس» 2023، والبالغ عددهم 19 طالباً وطالبة في مجالات الموهبة والابتكار وريادة الأعمال والعمل التطوعي والتحصيل المعرفي ومهارات المستقبل، بحضور المدير العام للتعليم في المنطقة عبدالله الغنام.

وهنأ نائب أمير منطقة مكة المكرمة الطلاب والطالبات الفائزين نظير تفوقهم غير المستغرب وتميزهم المعهود، متطلعاً لإسهامهم في بناء مستقبل واعد للوطن يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

وتأتي مبادرة «منافس»؛ تعزيزاً لقيم التفوق والإيجابية لدى الطلبة في جميع الصفوف والمراحل الدراسية في التعليم العام والعمل على تحسين مخرجات التعليم الأساسية، وإذكاء روح المنافسة بين الطلبة في جميع المدارس ومسارات ومجالات التفوق.

وتسعى الوزارة من خلال المبادرة إلى رفع كفاءة منظومة التعليم، بما يواكب أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية، ومستهدفات رؤية السعودية 2030، وإلى تعزيز قيم الاجتهاد والمثابرة لدى طلاب وطالبات التعليم العام، ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي؛ لتحقيق أفضل النتائج الدراسية، بما يسهم في تحسين نواتج التعلم ومخرجات عمليات التعليم الأساسية، وتبني قدراتهم ومواهبهم للمشاركة في كافة المحافل والمسابقات الدولية، وتمكينهم من الابتكار والإبداع وتحقيق الريادة في الأعمال التطوعية.