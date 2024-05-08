حوافز لتحقيق متطلبات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصى المؤتمر السعودي الدولي للسلامة والصحة المهنية في ختام أعماله بالرياض، بوضع حوافز للجهات والمنشآت للامتثال لمتطلبات السلامة والصحة المهنية.

وتضمنت التوصيات في ختام المؤتمر: تصدير تجربة المملكة في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية على المستوى الدولي وخصوصا في مجال التحول الرقمي، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية لتبادل الخبرات والمعارف التي تسهم في تطور مجال السلامة والصحة المهنية.

كما تضمنت وضع حوافز للجهات والمنشآت للامتثال لمتطلبات السلامة والصحة المهنية، ومشاركة تجربة المملكة في البرنامج الوطني للتبليغ والتحقيق في حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، واستضافة ورش عمل على مستوى المنطقة لتمكين العاملين في قطاع السلامة والصحة المهنية، وتمكين مجلس وهيئات السلامة والصحة المهنية لمواجهة التحديات القادمة جراء الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير تشريعات تضمن امتثال المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمتطلبات السلامة والصحة المهنية.

واشتملت التوصيات تأسيس لجنة أو مركز أو هيئة خليجية للسلامة والصحة المهنية؛ للاستفادة من مبادرات المملكة في مواجهة التحديات وتعزيز الامتثال لمتطلبات السلامة والصحة المهنية.

وناقش المؤتمر أكثر من 15 موضوعا متخصصا في جلسات حوارية نشطة، بمشاركة أكثر من 169 متحدثا رئيسيا ومتخصّصا، حول المحاور الرئيسية التي استهدفها المؤتمر في هذه النسخة، كما تم تقديم 49 ورشة عمل تدريبية بشهادات معتمدة.

وفي حفل افتتاح المؤتمر دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، النسخة الرسمية للموقع الالكتروني للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، التي تتضمن خدمات عدة منها البرنامج التدريبي للمحققين في حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية.

أبرز التوصيات: