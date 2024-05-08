المملكة تنقل خبراتها في حفظ الطعام إلى الكويت

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جاء ذلك خلال استضافة مدير الجمعية أحمد المطرفي، رئيسَ مبادرة نعمتي محمد المزيني في مقر الجمعية بمكة المكرمة، حيث تناول الجانبان التحديات التي تواجه جهود حفظ الطعام وتوزيعه، وأفضل الممارسات في هذا المجال.
وأفاد المطرفي بأن الزيارة تعكس حرص الجانبين على تعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة في المنطقة وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التنمية، مؤكدا أن الحفاظ على الطعام يعد أساسا مهما لضمان استدامته للأجيال القادمة.
من جانبه أشاد المزيني بما اطلع عليه من جهود كبيرة تقوم بها الجمعية، أثمر عن حصولها على عدد من الشهادات الدولية في هذا المجال، متطلعا إلى أن ينعكس هذا التعاون على مبادرة نعمتي.
اتفاقية التعاون:
- بحث سبل التعاون في حفظ فائض الطعام.
- نقل الخبرات والمعارف بين الجانبين.
- دعم جهود تعزيز الأمن الغذائي في الخليج.
- التحديات التي تواجه جهود حفظ الطعام وتوزيعه.
- أفضل الممارسات في هذا المجال.
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