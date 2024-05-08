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قوات الأمن البيئي تضبط 4 مخالفين لنظام البيئة بمحميتين

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الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا ومقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في محمية الأمير الملكية.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في نقل التربة يعمل عليها مقيمان من الجنسيتين المصرية والباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

الإبلاغ عن المخالفين

كما‏ ضبطت القوات مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي 20 متنًا من الابل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وأكدت أن عقوبة رعي الابل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن. ‏
وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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