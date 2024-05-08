شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن البيئي تضبط 4 مخالفين لنظام البيئة بمحميتين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا ومقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في نقل التربة يعمل عليها مقيمان من الجنسيتين المصرية والباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في نقل التربة يعمل عليها مقيمان من الجنسيتين المصرية والباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
الإبلاغ عن المخالفينكما ضبطت القوات مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي 20 متنًا من الابل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وأكدت أن عقوبة رعي الابل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن.
وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.