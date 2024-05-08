شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يبحث سبل تطوير العلاقات مع وزير العدل البحريني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين الشقيقة نواف بن محمد المعاودة.جاء ذلك خلال لقاء النائب العام والوفد المرافق له وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني.فرص التعاون الثنائيوجرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة المجالات العدلية، وأفضل الممارسات في التعاون القضائي في الجرائم العابرة للحدود.