استطلاعات رأي لتقييم أداء وبرامج مؤسسات التعليم الجامعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت هيئة تقويم التعليم والتدريب خلال ورشة عمل ترتيبات إطلاق استطلاعات الرأي حول جودة التعليم الجامعي، بحضور 540 مشاركا من قيادات ومسؤولي الجودة في مؤسسات التعليم الجامعي، للتعريف باستطلاعات الرأي لجودة التعليم الجامعي.

وهي مجموعة من الاستطلاعات صممت لغرض تقييم أداء مؤسسات التعليم والتدريب وبرامجها، عن طريق قياس مرئيات بعض الفئات المستهدفة، وسيتم التركيز على التعليم الجامعي في المرحلة الأولى للتطبيق.

ويشمل نطاق تطبيقه جميع مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية في المملكة؛ وستطلق الهيئة استطلاعات الرأي لجودة التعليم الجامعي في منتصف شهر مايو الحالي، بهدف توظيف البيانات ونتائج الاستطلاعات لتقييم فاعلية البرامج الأكاديمية وجهود دعم الطلاب، وصناع القرار من خلال توفير بيانات قيّمة حول مدى فاعلية نظام التعليم الجامعي، على المستوى الوطني ودعم اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات لتحسين جودة التعليم والتعلم.

ومن خلال تطبيق الاستطلاع على جهات التوظيف؛ يتم قياس وفهم مجموعات المهارات الحالية للخريجين واستهداف المؤسسات والبرامج المتميزة، إضافة إلى تمكين أولياء الأمور من معرفة التخصصات المطلوبة في سوق العمل والمشاركة في تحسين جودة عملية التعليم والتعلم بشكل إيجابي، ومعرفة تقييم أفضل المؤسسات التعليمية على أساس نتائج الدراسة، كما يستفيد من المشروع الطلاب من خلال المشاركة في تحسين عملية التعليم والتعلم والخريجين، لفهم سوق العمل بشكل أفضل والتخطيط بشكل فعال.

4 فئات تستهدفهم استطلاعات الرأي لهذا العام: