«أم القرى» تدفع بـ21 ألف خريج إلى سوق العمل

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ورفع رئيس الجامعة الدكتور معدي آل مذهب شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين نظير دعمهما غير المحدود لقطاع التعليم في المملكة، وتسخير كل الإمكانات لتطوير البرامج التعليمية؛ مقدما شكره لوزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف البنيان، ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري على حرصهما ومتابعتهما؛ لتجويد المخرجات التعليمية، والاهتمام بمنظومة البحث العلمي؛ بما يوائم مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في ميادين العمل.
وثمن رئيس الجامعة الرعاية الكريمة من أمير منطقة مكة المكرمة، وتشريف نائبه لحفل تخرج الدفعة 72، واهتمامهما بكل ما يثري العملية التعليمية، وتحفيز الطلبة على الابتكار والتميز محليا وعالميا؛ مباركا لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات تخرجهم، ومنحهم الدرجات العلمية المستحقة بعد إتمامهم متطلبات الخطة الأكاديمية المعتمدة لكل درجة؛ متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية لما فيه خدمة الدين والوطن.
خريجو الدفعة 72:
- 21,353 طالبا وطالبة:
- 12,913 خريجة
- 8440 خريجا
- 20,444 طالبا وطالبة
- 22 طالبا وطالبة
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