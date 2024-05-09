شكرا لمتابعة خبر عن تعليق الدراسة الحضورية في نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قررت إدارة التعليم بمنطقة نجران تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد يوم الخميس في نجران وخباش وثار وحبونا وبدرالجنوب ويدمة.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم نجران إنه تقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الخميس 01/ 11/ 1445هـ بمدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدرالجنوب ويدمة،لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس .

وأضاف أن ذلك جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.