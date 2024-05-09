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حتى الاثنين.. استمرار الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماع.
ونبهت من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غدٍ الخميس حتى يوم الاثنين المقبل.

أمطار متوسطة إلى غزيرة

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وتربة وميسان وأضم والعرضيات والكامل ورنية والخرمة والمويه. This is a Twitter Status : استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من اليوم الخميس حتى الإثنين المقبل.This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)
وأضافت: ستتأثر منطقة الرياض لتشمل الزلفى والمجمعة والغاط وشقراء وثادق ومرات والدوادمي وعفيف بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على وادي الدواسر والقويعية والسليل، ومناطق جازان ونجران وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والشرقية والجوف والحدود الشمالية.
وأشارت إلى أن مناطق وجازان ونجران والشرقية ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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