شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال بيان صادر من الديوان الملكي: انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.

وسيصلى عليها - إن شاء الله - اليوم الخميس الموافق 1 / 11 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.