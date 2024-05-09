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الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود

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واس -الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال بيان صادر من الديوان الملكي: انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.
وسيصلى عليها - إن شاء الله - اليوم الخميس الموافق 1 / 11 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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