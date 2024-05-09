اخبار السعوديه

المملكة تدين اعتداء مستوطني الاحتلال على مقر "الأونروا" بالقدس المحتلة

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين اعتداء مستوطني الاحتلال على مقر "الأونروا" بالقدس المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخارجية في بيان رسمي على منصة "إكس"، إدانة المملكة لاعتداء مستوطنين إسرائيليين على مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وجاء في البيان:
تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية الاعتداء السافر من قبل مستوطنين إسرائيليين على مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، والذي تم تحت مراقبة ونظر شرطة الاحتلال الاسرائيلي.
وتحمل المملكة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تكرار هذه الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين العزل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية، مطالبة المجتمع الدولي بالعمل الجاد لوقف كل الانتهاكات القانونية والإنسانية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة دون الالتزام بأبسط القوانين والأعراف الدولية.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا