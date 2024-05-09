شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 30 مشروعًا في مبادرة التلمذة بتعليم الأحساء.. و3 مقاعد في ”أيسف“ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت مبادرة التلمذة التي نظمتها إدارة التعليم بمحافظة الأحساء، مشاركة 30 طالبًا وطالبة تمكنوا من ابتكار 219 مشروعًا بعد المرور بعدد من المراحل التدريبية والتقييمية.

وجاءت المبادرة بعد سلسلة من المراحل بدأت ببرامج تدريبية استفاد منها أكثر من 1000 طالب وطالبة و50 معلمًا ومعلمة. مشروعات ومراحل المبادرة وعرض الطلبة خلال المبادرة 219 مشروعًا إبداعيًا تم تحكيمها إلكترونيًا من قبل مؤسسة موهبة.

وفي المرحلة الأولى، تأهل 30 مشروعًا مدعومًا للمعرض المركزي، حيث قدمت للطلاب تغذية راجعة وورش تدريبية. وتم الإعلان في المرحلة الثانية عن تأهل 16 مشروعًا لمعرض إبداع العلوم والهندسة.

وأسفرت المبادرة عن الإعلان عن 4 جوائز كبرى و18 جائزة خاصة، كما تم ترشيح 5 مشاريع لتمثيل المملكة في المحافل الدولية.

ومن بين المشاريع المرشحة، 3 مشاريع ستمثل المملكة في مسابقة ”أيسف“ الدولية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مشاريع الطالب تركي مهنا الدلامي والطالبة عبير علي اليوسف والطالبة فاطمة ناجي الشخص. دعم وتعزيز مواهب الطلبة من جهته، أثنى مدير التعليم في الأحساء حمد العيسى على إبداعات الطلبة المشاركين في المبادرة، مؤكدًا حرص الإدارة على دعم الموهوبين والموهبات وتوفير بيئة مناسبة لإطلاق طاقاتهم الإبداعية.

وأشار إلى أن المبادرة ساهمت في تعزيز مهارات الطلبة في البحث العلمي والتفكير الإبداعي وحل المشكلات، كما ساهمت في رفع مستوى الوعي بأهمية العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

يُذكر أن مبادرة التلمذة تهدف إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين والموهبات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتوفير بيئة مناسبة لإطلاق طاقاتهم الإبداعية وتطوير مهاراتهم.

