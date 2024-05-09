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القيادة تهنئ رئيس طاجيكستان بذكرى يوم النصر لبلاده

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

ذكرى يوم النصر لطاجيكستان

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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