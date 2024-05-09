شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. استفادة 2 مليون ونصف من خدمات تجمع القصيم الصحي والان نبدء بالتفاصيل

المراكز الصحية في القصيم

برنامج رعاية المسنين

الدمام - شريف احمد - كشف تجمّع القصيم الصحي عن إحصائيات المستفيدين من الخدمات الصحية في تقرير أصدره عن الربع الأول من العام الجاري 2024م.وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات الصحية أكثر من 2 مليون ونصف مستفيد، من مواطنين ومقيمين.وأوضح التجمّع أن عدد المستفيد المراكز الصحية في القصيم تجاوز 1.1 مليون مستفيًدا، كان منهم 248933 مستفيد في الفترة المسائية.كما بلغ عدد المستفيدين في الفترة الصباحية 886321 مستفيد، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من الاستشارات الطبية الهاتفية "937 - الطب الاتصالي" تجاوز 156288مستفيدًا.في حين بلغ عدد المستفيدين من التطعيمات 57339 مستفيدًا، لافتًا إلى أن عدد المستفيدين من خدمة العيادات المتنقلة تجاوز 7 آلاف شخص.وبلغ عدد من استفاد من برنامج رعاية المسنين والكشف المبكر عن هشاشة العظام تخطئ ألف مستفيد، فيما كان هناك أكثر من 4 آلاف مستفيد من خدمات العيادات الاستشارية، مبينّا أن المراكز الصحية أجرت أكثر من 4500 حالة فحص بالماموغرام للكشف المبكر لسرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم.وتجاوز عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بلغ 423203 مستفيدا، في حين بلغ إجمالي المراجعين المستفيدين من جلسات العلاج الطبيعي 34732 جلسة علا طبيعي وتأهيل.فيما كان عدد العمليات الجراحية المنفذة بلغت 6353 عملية، أما أقسام الطوارئ في مستشفيات تجمع القصيم الصحي فقد استقبلت خلال الربع الأول من العام الجاري ما يزيد عن 284519 مستفيدا قدمت لهم الرعاية الصحية اللازمة.