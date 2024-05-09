شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 40 مرفقًا.. "السياحة" ترصد 350 مخالفة بعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت وزارة السياحة جولاتها الرقابية والتفتيشية على مرافق الضيافة السياحية "فنادق وشقق مخدومة وغيرها" في منطقة عسير وذلك ضمن حملة ضيوفنا أولوية خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م.

أعلنت وزارة السياحة أن الفرق الرقابية أجرت ما يقارب الـ 650 جولة رقابية وتفتيشية على مرافق الضيافة في عسير خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م. المخالفات السياحية في عسير وأسفرت الجولات عن رصد أكثر من 350 مخالفة شملت تطبيق عقوبة الإغلاق على 40 مرفقاً، ومعالجةَ ما يقارب الـ 270 شكوى تتعلق بالخدمات المقدمة من مرفق الضيافة في المنطقة.

وأشارت الوزارة إلى أن الجولات الرقابية تأتي في إطار جهودها المتواصلة بهدف الارتقاء بالقطاع السياحي في كل مناطق المملكة بصورة عامة.

بالإضافة لضمان جودة الخدمات المقدمة من قبل مرافق الضيافة بأنواعها المختلفة للزوار والسياح. تطبيق أشد العقوبات كما أكدت أنها ستطبق أشد العقوبات بحق من يزاول النشاط قبل الحصول على التراخيص اللازمة، مشددة على ضرورة التزام مقدّمي الخدمات السياحية باستخراج التراخيص اللازمة لممارسة النشاط.

وأضافت أنها لن تتهاون في فرض العقوبات النظامية بحق المخالفين، حيث تصل إلى مبلغ مليون ريال أو إغلاق المنشأة أو تطبيق العقوبتين معًا.