شكرا لقرائتكم خبر عن "تجارة" تضبط مستودعًا غير مرخص يحوي 10 أطنان من المواد الغذائية بعسير والان نبدء بالتفاصيل

المخالفات المضبوطة

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الدمام - شريف احمد - ضبطت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة التجارة بمنطقة عسير، اليوم الخميس، وبالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ومكتب العمل وشرطة المنطقة، مستودعًا يمارس نشاطًا تجاريًا لتخزين المواد الغذائية دون الحصول على التراخيص اللازمة.وأوضح الفرع أن من أبرز المخالفات المضبوطة داخل المستودع تخزين المواد الغذائية في مواقع غير محمية من أشعة الشمس مع تدني مستوى النظافة العامة وعدم وجود مصائد حشرات، كذلك عدم حصول العاملين في المستودع على الشهادات الصحية اللازمة للعمل في مثل هذه المواقع التجارية.وأشار الفرع إلى أن المخالفة تعد من مخالفات "الغش التجاري" حيث تم إغلاق المستودع وضبط وحجز وتحريز ما يقارب الـ" 10" أطنان من المواد الغذائية التي كانت معدة للتوزيع في الأسواق، إضافة إلى استدعاء أطراف المخالفة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.يذكر أن نظام مكافحة الغش التجاري ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.