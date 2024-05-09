السعودية | لجنة رقابية تضبط «11 طن» مواد غذائية فاسدةبقنا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - عمر_آل قايد

ضبطت اللجنة الرقابية ببلدية قنا، اليوم، عدداً من الأطعمة الفاسدة تقدر ب11 طن معروضة للبيع في أحد المنشآت التجارية.

وتصادرت الأطعمة المضبوطة الغير صالحة للإستهلاك الآدمي، بسبب سوء التخزين والتعبئة والنقل، وتم مصادرة جميع المضبوطات واتخاذ الإجراء النظامي بحق المحل المخالف حسب التعليمات.

يأتي ذلك ضمن الجهود الميدانية المكثفة التي تقوم بها اللجان الرقابية المختصة بشكل يومي، للحفاظ على الصحة العامة بمركز قنا.