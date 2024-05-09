شكرا لقرائتكم خبر عن 1344 طالبًا مستفيدًا من برنامج «التحصيلي ثابر» في سيهات والان نبدء بالتفاصيل

تفاعل إيجابي

الدمام - شريف احمد - استفاد 1344 طالبًا وطالبة، من عدة مدارس ثانوية، من مدن سعودية متنوعة، من البرنامج التدريبي ”دورة التحصيلي ثابر“، الذي أُقيم بمركز الأمير فيصل بن فهد للمناسبات بمدينة سيهات - محافظة القطيف؛ بهدف تحسين مهاراتهم في أداء ونتائج الاختبار الوطني ”التحصيل الدراسي“.و‏تنوعت الفعاليات والجلسات التدريبية لتشمل جوانب مختلفة من المناهج الدراسية ذات العلاقة بالاختبار التحصيلي، وأشرف على هذه الجلسات نخبة من المعلمين والمعلمات الذين قدموا الدعم والتدريب والتوجيه المستمر للطلبة بحضور عدد من المهتمين.‏أشاد مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالله القرني، بالتفاعل الإيجابي الكبير الذي شهده البرنامج طوال فترة تنفيذه، خلال الفترة 18-29 شوال 1445 هـ.‏وتُقام دورة ثابر للعام الثالث على التوالي بشراكة مجتمعية أبرز أطرافها مكتب تعليم القطيف وجمعية سيهات للخدمات الاجتماعية ومعاهد مدار الخليج، حيث تأتي هذه الشراكة لتعزيز الجهود المشتركة في دعم الطلاب والطالبات وتمكينهم من تحقيق أفضل النتائج في اختبار التحصيل الدراسي.حرص واضحشهدت الختامية للبرنامج، مشاركة مدير مكتب تعليم القطيف، برفقة المساعد للشؤون التعليمية عبدالسلام الشهري، والمساعد للشؤون المدرسية أحمد الغامدي، الذين أعربوا عن سعادتهم بما شاهدوه من حرص واضح وجلي من الطلاب والطالبات على التحصيل الدراسي.وأثنوا على الشراكة المجتمعية المثمرة بين قطاع التعليم وأولياء الأمور والقطاع الخاص والخيري، بما يسهم في تهيئة بيئة تدريبية ذات أثر بالغ في خدمة أبناء المجتمع ورفع مستواهم الدراسي.